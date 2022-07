Da due giorni ci sono degli svincolati di lusso. Su tutti emerge il nome di Paulo Dybala. La Joya è nel mirino dell'Inter che con l'acquisto di Lukaku sembra aver messo l'argentino momentaneamente in stand-by. Tanti i club che hanno messo gli occhi sull'ex Juve e tra questi ecco spuntare anche il Napoli.



Secondo quanto riportato da SerieANews.com il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, si è messo in contatto con l'entourage di Dybala. Alla base ci sarebbe un sondaggio per capire il peso economico che avrebbe il suo acquisto. Un primo passo da parte degli azzurri, anche se non è presto per parlare di una trattativa vera e propria.