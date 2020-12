Per tutto l'ultimo mese, il Napoli ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano si è infortunato lo scorso 13 novembre durante gli impegni con la sua Nigeria. Ad oggi la spalla non gli ha ancora permesso di rientrare in gruppo e, tra terapie e lavoro differenziato, prosegue con il suo percorso di recupero.



E per Gattuso non arrivano affatto buone notizie. Secondo quanto riportato dal Mattino, infatti, Osimhen continua ad avere dolore e gli accertamenti confermano qualche problema neuromotorio. Quindi non si può aver fretta. Sembra quasi impossibile rivederlo in campo in questi giorni, così come per l'ultima gara del 2020, quella del 23 dicembre contro il Torino. Il suo rientro slitterà inevitabilmente al 2021.