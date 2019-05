Come riporta il Corriere dello Sport, questa sera ci sarà il minimo storico degli ultimi anni di spettatori ad assistere a Napoli-Cagliari: "Minimi e massimi d’un San Paolo che s’è progressivamente andato a svuotare. E se quei 13mila di stasera - che rappresentano l’ultima proiezione della vigilia - dovessero restare tali (con tutta probabilità), si arriverebbe al primato negativo degli ultimi anni in fatto di presenze. La tendenza al ribasso è lampante ove andassimo a confrontare i minimi stagionali dei quattro precedenti campionati con ciò che sta per delinearsi. Partendo dal Napoli-Palermo del settembre 2014 con 18.251 spettatori (3-3), proseguendo con la Lazio giusto un anno dopo (18.766 e fu manita azzurra), quindi l’Empoli nell’ottobre 2016 (15.912, 2-0), ed infine il Genoa (marzo 2018, 1-0 davanti a 30.059). Un anno fa coi rossoblù quel "minimo" paragonabile ai massimi attuali, ma c’è anche da dire a riguardo che si trattava del lanciatissimo Napoli di Sarri e che gli azzurri battendo i liguri si rimisero in scia ai bianconeri, a distanza di soli due punti. Ecco spiegata l’eccezione".