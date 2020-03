Il Corriere dello Sport svela: "José Maria Callejon, che andrà in scadenza a giugno, non pare destinato a stravolgere le previsioni del mercato: il Valencia crede in lui, è pronto a offrirgli un triennale e anche la corsia di destra del proprio sistema di gioco. E quando cominceranno a scivolare i titoli di coda sul settennato di Callejon, a quel punto il Napoli avrà già cominciato a guardarsi intorno, consapevole di avere in Politano un esterno di talento al quale affiancarne un altro. C’è Jeremie Boga del Sassuolo (23) che interessa e anche tanto: c’è stato modo di parlarne e si troverà il pretesto per (ri)farlo ancora".