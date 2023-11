Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli. Oggi Walter Mazzarri ha guidato il suo primo al Konami Training Center di Castel Volturno e non ha potuto contare sui due calciatori infortunati. Entrambi hanno accusato dei problemi domenica scorsa, Meret non è sceso in campo fermandosi nel riscaldamento e Mario Rui ha sentito tirare nei minuti finali, dopo essere subentrato a Olivera.



LE CONDIZIONI - Dopo aver svolto gli esami in mattinata, Meret ha riscontrato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Per Mario Rui, invece, lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra.



​TEMPI DI RECUPERO - Dunque, le prime note dolenti per Mazzarri che dovrà rinunciare a Mario Rui per 30-40 giorni, saltando le partite contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus, Braga e Cagliari. Meret resterà fermo per circa 10 giorni ed è a rischio la sua presenza dopo la sosta contro l’Atalanta.