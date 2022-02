Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli quest'anno ha dovuto fronteggiare tante assenze causa infortuni. Ultimi di questi sono Lobotka e Politano, usciti malconci dalla sfida contro l'Inter.



LE CONDIZIONI - Questa mattina i due calciatori si sono sottoposti ad esami clinici e strumentali. Politano, uscito al 26', ha riportato un'elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Lobotka, che invece ha giocato tutta la partita, è stato vittima di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.



TEMPI DI RECUPERO - Spalletti non può affatto sorridere perché in un periodo delicato come questo, considerando anche l'assenza di Lozano, è costretto a rinunciare a giocatori fondamentali in partite molto importanti che potrebbero indirizzare la stagione. Lo stiramento al polpaccio terrà Politano a stare fuori dal campo per circa 2-3 settimane. L'esterno romano salterà quindi il doppio impegno di Europa League contro il Barcellona, le sfide di campionato con Cagliari e Lazio. In dubbio, invece, per Napoli-Milan del 6 marzo. Per Lobotka è una questione di 10-15 giorni. Fuori contro Barcellona (andata e ritorno) e Cagliari. La speranza è quella di ritrovarlo per la Lazio, altrimenti si rivedrà in campo con il Milan. Entrambe le situazioni verranno monitorate giorno per giorno.