Il Napoli rischia di perdere a lungo anche Hirving Lozano. L'attaccante messicano è stato costretto a lasciare il campo per infortunio nel corso del secondo tempo della sfida contro la Lazio.



Dopo uno scontro di gioco la caviglia sinistra dell'attaccante si è girata e la punta ha chiesto subito l'intervento dei medici tirandosi fuori dal campo. Immediata la sostituzione con i medici del club che hanno applicato un'evidente fasciatura con ampia borsa del ghiaccio e hanno accompagnato Lozano negli spogliatoi a braccia per non fargli appoggiare la caviglia dolorante. Il giocatore, con le stampelle, si recherà subito dopo la partita a fare gli esami a Villa Stuart.