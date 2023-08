Rudi Garcia ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico di troppo nella doppia preparazione di Dimaro e Castel di Sangro. Diversi infortuni, quelli più importanti sono stati di Mario Rui e Anguissa. Il portoghese è tornato, non ancora il centrocampista camerunense. Anguissa nove giorni fa si è fermato riportando una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Lavora per essere quanto prima a disposizione ma difficilmente ci sarà per l'esordio di sabato 19 agosto a Frosinone. Più probabile il suo rientro per Napoli-Sassuolo di domenica 27 agosto.