Gli infortuni in casa Napoli sono un problema evidente nell'ultimo periodo. Tanti stop di spessore, tra questi c'è Anguissa che ha riportato dodici giorni fa una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro.



Non è ancora pronto per rientrare ma Spalletti si augura di riaverlo il prima possibile. L'obiettivo è recuperare Anguissa per il 19 dicembre, giorno del big match in trasferta contro il Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.