Al minuto 73 della sfida tra Benevento e Napoli i tifosi azzurri sono rimasti con il fiato sospeso con Bakayoko che toccandosi il ginocchio ha chiesto l'intervento dello staff medico per essere poi sostituito.



Nulla di grave per il centrocampista francese che ha riportato un taglio che non desta troppe preoccupazioni. Così Bakayoko potrà essere a disposizione di Gattuso fin da subito per l'impegno in Europa League giovedì contro la Real Sociedad.