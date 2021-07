L'amichevole di ieri non porta nulla di buono per il Napoli. C'è la vittoria per 1-0 contro la Pro Vercelli in amichevole, ma conta poco, è solo calcio estivo.



Di brutto c'è l'infortunio di Demme, con l'intervento in ritardo da parte di Comi che ha comportato un serio problema al ginocchio destro del centrocampista del Napoli. Spalletti non l'ha presa bene e nell'intervallo ha rimproverato i giocatori avversari per l'eccessiva aggressività messa in campo. Lo riporta Repubblica.