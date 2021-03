Il Napoli può sorridere a metà. Arriva la vittoria per 3-1 contro il Bologna in campionato, però c'è anche la tegola Faouzi Gholam che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio al ventiduesimo minuto in seguito ad una chiusura difensiva.



TIMORE PESANTE - Subito preoccupanti le condizioni del terzino algerino che è uscito dal rettangolo verde appena ha avvertito dolore. Si pensava inizialmente ad un problema muscolare ma a quanto pare non è così. Per Ghoulam si teme infatti la rottura del legamento crociato. Domani sarà sottoposto agli esami del caso presso Villa Stuart a Roma. Gattuso spera non sia nulla di così grave perché Ghoulam stava iniziando a trovare la condizione ma le prime sensazioni non lasciano ben sperare.