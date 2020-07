Mancano poco meno di tre settimane e andrà in scena la super sfida tra Barcellona e Napoli al Camp Nou, valida per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League.



Al momento no in casa Barcellona si è aggiunto un grosso rischio, ovvero l'infortunio rimediato da Lenglet al minuto 50 nella gara contro l'Alaves. Il giocatore ha lasciato il terreno di gioco per un risentimento muscolare e ha preso il suo posto Semedo.



Setien dovrà già rinunciare a Umtiti, out per infortunio. A quanto pare, però, recupererà proprio Lenglet. Secondo quanto riportato da Marca, si tratterebbe solo di un risentimento muscolare all'inguine destro. La sua presenza contro il Napoli non sembra essere a rischio.