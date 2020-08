Il campionato del Napoli si è concluso con una vittoria contro la Lazio. Ma c'è un aspetto negativo, ovvero l'infortunio per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è uscito a pochi minuti dalla fine in lacrime per un problema muscolare.



Ecco arrivare alcune novità da parte di Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club partenopeo. Queste le parole del giornalista durante la trasmissione Radio Goal:



"Dopo gli esami clinici resta l'infiammazione per Lorenzo Insigne. La situazione è ancora preoccupante, ma il giocatore proverà a recuperare per la gara di sabato contro il Barcellona".