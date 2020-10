Lorenzo Insigne ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al minuto 22 della sfida contro la Real Sociedad. Ancora un problema muscolare, ma non grave come quello di un mese fa. Solo una contrattura, che potrebbe farlo scendere nuovamente in campo giovedì contro il Rijeka.



Intanto a fine gara tra i più preoccupati era Roberto Mancini. Il ct della Nazionale italiana ha già rinunciato all'attaccante napoletano nelle sfide contro Polonia e Olanda e non vuole farlo anche l'11 e il 15 novembre rispettivamente contro Estonia e (nuovamente) Polonia. Dunque, al fischio finale il primo a chiamare Lorenzo Insigne è stato proprio il ct Mancini, chiedendogli riguardo le sue condizioni fisiche. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.