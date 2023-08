Un impatto da sogno quello di Khvicha Kvaratskhelia in Serie A appena un anno fa. Non si è trattato del boom del momento, perché il georgiano ha dimostrato di avere classe da vendere ed ha trascinato con Osimhen il Napoli verso la vittoria dello scudetto. A coronare il tutto c'è stato il premio personale, perché Kvara è stato nominato come miglior giocatore dello scorso campionato. Così ci si aspetta tanto da lui anche nella nuova stagione. Anche se il momento non è dei migliori, dato che l'ex Dinamo Batumi si è fermato in amichevole contro il Girona due giorni fa causa infortunio.



TEMPI DI RECUPERO - Nessun guaio muscolare, questo è appurato, però Kvaratskhelia ha riportato un problema al ginocchio sinistro. Avrebbe potuto fermarsi immediatamente come qualche suo compagno in altre occasioni, trattandosi solo di un'amichevole, ma ha deciso di continuare. Alla fine i primi controlli hanno fatto emergere un trauma contusivo-distorsivo. Si tratta di una botta, questo è quanto trapela per il momento. Nella giornata di ieri il giocatore si è riposato, oggi ha lavorato in palestra e ora avrà bisogno di qualche giorno per far rientrare il problema. Salterà l'amichevole di domenica contro l'Augsburg e si punta ad averlo in quella di chiusura, il prossimo 11 agosto contro l'Apollon Limassol. Una situazione che andrà valutata di giorno in giorno, ma ad oggi non c'è preoccupazione riguardo l'esordio in campionato tra quindi giorni contro il Frosinone.