Napoli, infortunio Lobotka: trauma distorsivo alla caviglia, i tempi di recupero

Ilperde per infortunio. Il centrocampista azzurro era uscito nel corso del secondo tempo della sfida poi vinta per 1-0 contro ildopo un brutto contrasto di gioco con Karlsson in cui la sua caviglia è rimasta sotto al corpo dell'attaccante svedese compiendo un movimento innaturale. Oggi il centrocampista slovacco si è sottoposto agli esami clinici e strumentali che hanno confermato le sensazioni iniziali.Lobotka ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra, è questo il comunicato che certifica l'entità dello stop diramato oggi dal Napoli: "Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo"

Le terapie per rientrare dall'infortunio sono già iniziate e giorno dopo giorno si capirà quando potrà ufficialmente rientrare in gruppo., ma il centrocampista farà di tutto per provare a rientrare. Viceversa il mirino sarà puntato verso la gara successiva contro il Parma.