Lo scorso 7 maggio, in occasione di Napoli-Fiorentina, Hirving Lozano si fermava causa infortunio. Una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori per le ultime gare di campionato e non gli permetterà di lavorare con i compagni nel doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro. Il Corriere del Mezzogiorno ne svela le condizioni e i tempi di recupero, due mesi dopo lo stop: ieri Lozano è stato visitato all'Isokinetic di Bologna e avrà bisogno di almeno un altro mese per tornare in gruppo. Lozano è in dubbio anche per la prima di campionato a Frosinone.