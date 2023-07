Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Mario Rui nel corso dell'amichevole dello scorso 24 luglio contro la Spal ha riportato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Un problema che lo terrà fuori dal campo per 2-3 settimane. In dubbio, dunque, la sua presenza all'esordio contro il Frosinone. Garcia e lo staff medico contano di recuperarlo completamente per la seconda di campionato contro il Sassuolo al Maradona.