Napoli, infortunio muscolare per Buongiorno: l'esito degli esami, quando può tornare

La gara contro il Bologna potrebbe non essere l'unica chesi troverà a saltare. Il difensore delera stato tenuto precauzionalmente a risposo danel big match giocato al Dall'Ara lunedì 7 aprile - pareggiato 1-1 dai partenopei rimasti a -3 dall'Inter capolista -, ma con il passare dei giorni si è reso necessario un approfondimento strumentale per capire l'entità del problema alla coscia destra. EBuongiorno ha accusato un problema ai muscoli adduttori della gamba destra e dopo due giorni di terapie e massaggi lo staff medico ha scelto di studiare meglio la situazione. L'esito dei test clinici ha evidenziato una tendinopatia ai tendini dei muscoli adduttori della coscia. Un'infiammazione che porterà inevitabilmente ad un periodo di riposo prima di poter tornare all'attività.

Nonostante la gara controvalida per la 32esima giornata di Serie A sia in programma lunedì 14 aprile a partire dalle 20.45, Buongiorno salterà sicuramente questo scontro. Conte che già sperava di averlo a disposizione proverà a recuperarlo per la partita successiva contro il Monza in programma il 19 aprile alle 18. Tutto però dipenderà dalla gestione dell'infiammazione