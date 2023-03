Tegola pesante in casa Napoli. Victor Osimhen, così come riferito dal club azzurro, ha riportato una lesione distrattiva dell'adduttore. Per quanto riguarda il recupero, si stima che i tempi di assenza dallo sport siano superiori a 14 giorni nel 50% dei casi e il rischio di recidiva è pari al 18%. Il nigeriano resta dunque a forte rischio per la sfida d’andata col Milan del 12 aprile, difficile riesca (mancano meno di 15 giorni); più fiducia invece per il ritorno del 18 aprile.