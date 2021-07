Il Napoli affronta la Pro Vercelli per la seconda amichevole precampionato. In campo alle 17:30 gli azzurri sul Campo di Caricato a Dimaro.



C'è però un problema, il Napoli dovrà fare a meno di Elif Elmas. Il macedone ha accusato un affaticamento muscolare che non gli permetterà di prendere parte al match, neanche a gara in corso. Infatti non sarà neanche in panchina a disposizione di Luciano Spalletti.