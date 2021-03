Attimi di apprensione per il Napoli e Kalidou Koulibaly. Il difensore ha risposto alla convocazione con la Nazionale senegalese e ha svolto il primo allenamento. Durante la sessione ha riportato una lussazione al dito. Non dovrebbe essere nulla di allarmante ma verrà comunque seguito dallo staff medico del Senegal.



Oggi alle 17 è in programma la gara contro il Congo a cui già non avrebbe dovuto prendere parte causa squalifica. Tra quattro giorni il Senegal affronterà Eswatini ma il ct Cissé potrebbe decidere di non rischiarlo e tenere fuori Koulibaly anche per quella partita. Il suo rientro in campo è previsto per il 7 aprile contro la Juventus dato che alla ripresa del campionato dovrà scontare il turno di squalifica contro il Crotone.