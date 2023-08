Non arrivano grandi notizie da Castel di Sangro per il Napoli. Gli azzurri oggi sono scesi in campo contro il Girona vincendo solo ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Oltre il forfait prepartita di Osimhen per un fastidio all’adduttore, è arrivato un infortunio per Kvaratskhelia nei minuti finali. Al termine del match vistosa fasciatura al ginocchio sinistro per il georgiano che ha riportato, così, un trauma contusivo-distorsivo. Kvara sarà valutato i prossimi giorni e presumibilmente salterà la prossima amichevole contro l’Augsburg in programma domenica 6 agosto.