Primo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri sono scesi in campo allo Stadio Teofilo Patini per la seduta pomeridiana. Si è dovuto fermare Stanislav Lobotka, uscito anzitempo dal campo per un problema. Come sottolinea la SSC Napoli, per lui si tratta di un dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro.