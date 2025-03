Napoli, infortunio per Lobotka: le sue condizioni

Getty Images

Ilbatte ilnel posticipo della 30esima giornata di Serie A, ma la partita del Maradona porta anche preoccupazione alla squadra di Antonio Conte:Brutta notizia per il tecnico azzurro, che rischia di dover fare a meno di uno dei suoi titolarissimi in mezzo al campo. Lo slovacco è finito a terra molto dolorante nel finale di gara e ha chiesto immediatamente il cambio: le sue condizioni.- Lobotka è apparso molto dolorante ed è stato soccorso in campo dai medici del Napoli: inizialmente il centrocampista sembrava accusato un, è uscito dal campo sulle sue gambe, ma zoppicando vistosamente. Al suo posto è entrato Juan Jesus.

Le prime sensazioni dal Maradona però sono rassicuranti per il Napoli: come riferito da DAZN, si tratta die non di guai seri al ginocchio.Sensazione confermata dain conferenza stampa: "".- Le condizioni di Lobotka andranno valutate meglio nei prossimi giorni passando anche da eventuali esami strumentali che potranno chiarire l'entità del problema e i tempi di recupero. Al momento la sua presenza per la prossima partita in casa del Bologna (31esima giornata di campionato) è da considerarsi in dubbio.

- Qualora Lobotka fosse costretto a fermarsi, al suo posto in cabina di regia potrebbe giocare lo scozzese Billy Gilmour, utilizzato nelle ultime settimane come mezzala insieme allo slovacco.