Il Napoli nella giornata di ieri è tornato in campo per dare il via alla stagione 2020/21. È iniziato il ritiro a Castel di Sangro e c'è stata anche la prima sessione di allenamento presso lo stadio Teofilo Patini.



Dopo pochi minuti c'è stato subito il primo infortunio. Mario Rui ha infatti lasciato anzitempo l'allenamento per un problema al ginocchio. Secondo quanto riportato dalla redazione di IAmNaples, per avere un giocatore in più nelle rotazioni è stato chiamato Alberto Senese, difensore classe 2000 proveniente dalla Primavera azzurra, in arrivo questa mattina a Castel di Sangro.