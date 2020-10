Sabato il Napoli ha conquistato una vittoria sontuosa contro l'Atalanta. Un netto 4-1 a favore degli uomini di Gattuso che però stava per perdere uno dei suoi uomini migliori. Dries Mertens, infatti, all'ottavo minuto è andato giù in seguito ad un contatto di gioco con Romero. Il belga si è lussato la spalla sinistra e c'è stato il pronto intervento del dottor Canonico che gliel'ha prontamente rimessa in asse e gli ha permesso di proseguire la sfida.



Giovedì al San Paolo arriverà l'AZ Alkmaar per l'esordio in Europa League. Gattuso potrebbe cambiare qualcosa nell'11 titolare ed il primo che andrà fuori sarà proprio Dries Mertens a causa della botta ricevuta sabato scorso contro l'Atalanta. Lo riporta il Corriere dello Sport.