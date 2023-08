Napoli in campo questo pomeriggio nell'amichevole contro il Girona. Grande assente del match p Victor Osimhen che è stato costretto a dare forfait per infortunio. Il centravanti nigeriano non sarà neanche in panchina a causa di un leggero affaticamento all'adduttore. Non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante, Osimhen nei prossimi giorni dovrebbe tornare regolarmente a disposizione.