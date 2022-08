Napoli in campo oggi per la terza amichevole di Castel di Sangro. L'avversario di turno è il Girona, dopo i due pareggi contro Adana Demirspor e Maiorca.



Non arrivano grandi notizie per Luciano Spalletti che dopo venti minuti di gioco ha dovuto rinunciare a Matteo Politano causa infortunio. L'esterno romano ha sentito tirare dietro al polpaccio sinistro ed è stato costretto ad uscire dal campo. Al suo posto l'ingresso del neoacquisto Kvaratskhelia.