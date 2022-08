Nel corso dell'ultima amichevole del Napoli a Castel di Sangro, quella di mercoledì 3 agosto vinta per 3-1 contro il Girona, è arrivato l'infortunio per Politano. L'esterno romano è stato costretto a lasciare il campo dopo soli venti minuti di gioco a causa di un problema al polpaccio sinistro.



L'obiettivo è recuperare per il 15 agosto, quando ci sarà la prima di giornata di campionato in trasferta a Verona. Quantomeno proverà ad essere in panchina. Lo riporta oggi Repubblica.