Brutta tegola per Luciano Spalletti: Giacomo Raspadori ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un infortunio che terrà l'attaccante del Napoli lontano dal campo per almeno un mese. C'è dispiacere nell'ambiente azzurro, specialmente adesso che è sono in arrivo più partite in pochi giorni e avrebbe avuto più spazio nelle scelte dell'allenatore.



Racconta Il Mattino che sono stati tanti i messaggi di conforto da parte dei compagni. Bello il gesto da parte di Osimhen e Simeone, che hanno abbracciato Raspadori prima della partenza direzione Reggio Emilia dove questa sera affronteranno il Sassuolo.