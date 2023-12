Si ferma Piotr Zielinski in casa Napoli. Il centrocampista polacco ha dato forfait in vista del match di oggi al Maradona contro il Cagliari a causa di un problema al ginocchio. Non ci sarà neanche Elmas, dunque Mazzarri si ritrova a dover scegliere tra due giocatori in quella zona di campo. Si tratta di Cajuste e Gaetano, con lo svedese che però non è al meglio della condizione. Sarebbe pronto, quindi, Gaetano a indossare per la prima volta una maglia da titolare per la prima volta in Serie A.