Come riporta la Gazzetta dello Sport: "Il borsino quotidiano si è chiuso con un’ultima quotazione: chi vuole acquistare Kalidou Koulibaly si presenti con un’offerta di 150 milioni di euro. Fantasia? Può darsi. Ma, da queste parti, sono convinti che il difensore senegalese valga proprio tanto. Si gioca al rialzo, per intenderci, perché fino alla scorsa settimana, si era parlato di una valutazione, fatta dal Napoli, di 100 milioni. Nel giro di 7 giorni il suo valore è aumentato addirittura del 50 per cento. Insomma, cifre e richieste poco credibili, anche perché c’è un aspetto che non è affatto secondario: il giocatore è sempre più intenzionato a non muoversi da Napoli e a restare uno dei punti fermi del progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Koulibaly incontrerà i vertici societari, coi quali ridiscuterà il prolungamento di un altro anno dell’attuale accordo che ha scadenza 2023. Di conseguenza scatterà anche un robusto aumento di stipendio che si raddoppierà: dai 3 milioni attuali, il suo ingaggio passerà a 6 milioni a stagione"