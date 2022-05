. Il capitano del Napoli ieri è sceso in campo per l'ultima volta davanti ai suoi tifosi nello Stadio Maradona. È stata una giornata indimenticabile, tra la celebrazione, gli oltre 50 mila tifosi che cantavano tutti per lui, il giro di campo post partita e le lacrime, le tante lacrime da parte dello stesso giocatore e dei supporters partenopei. L'aspetto emotivo è fondamentale, allo stesso tempo peròPerché bisognerà voltare pagina, progettare e farsi trovare pronti per la nuova stagione- Qualche idea in casa Napoli c'è già per come dovrà essere occupato l'out mancino.Al messicano piace partire da sinistra, è un ruolo che conosce molto bene soprattutto con la nazionale e quando c'è stata la possibilità lo ha ricoperto anche con la maglia del Napoli. Spalletti potrebbe lavorare su questa opzione, in attesa che si muova qualcosa sul mercato. A proposito di mercato,Avrà bisogno di tempo per ambientarsi, per conoscere il calcio italiano e quello di Spalletti. Sulla carta, però, ad oggi è il primo innesto per il post Insigne.- Ci sarà tanto da lavorare per Giuntoli e De Laurentiis la prossima estate. Giocatori in scadenza che andranno via, altri in bilico il cui contratto terminerà tra un anno e soprattutto i rinforzi da acquistare. Il Napoli che verrà dovrà essere giovane ma pronto e senza colpi di testa sotto il punto di vista economico, con il tetto ingaggi fissato a 3,5 milioni di euro. Con gli incassi per il terzo posto e la Champions ritrovata la società può tirare il fiato e vedere al mercato con maggior tranquillità.Si seguono ormai da un po' in casa Sassuolo le due opzioni. Il club neroverde non farà sconti e per un'offerta al di sotto di 30-40 milioni non si siederà a trattare. Restando in Italia piace anchedell'Udinese, che sembrerebbe stuzzicato dall'idea napoletana. In Olanda c'è Luis, sul quale però è forte l'interesse anche del Bayer Leverkusen. Per il momento solo idee e sondaggi, nessun affondo da parte del Napoli che avrà da sistemare prima altri reparti, come quello difensivo (serviranno almeno un terzino sinistro e un difensore centrale), la mediana (vista l'incognita legata soprattutto a Fabián Ruiz). In attesa di capire cosa ne sarà di Osimhen e se arriverà la famosa offerta da almeno 100 milioni di euro.