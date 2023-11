Primo giorno di lavoro da allenatore del Napoli per Walter Mazzarri. Seconda esperienza dopo il periodo 2009-2013 sulla panchina azzurra e nella serata di ieri il tecnico livornese, dopo la firma sul contratto a Roma, è arrivato al Gran Hotel Serapide di Pozzuoli. Nottata lì prima dell'inizio, a breve ci sarà l'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno.



PRIME PAROLE - Intanto Mazzarri, lasciando l'hotel ha rilasciato qualche dichiarazione: "Prime sensazioni? Sono stanco, sono due giorni che non dormo. Poi tutto bello, come al solito. Ora si va a Castel Volturno? Certo". Ritroverà il suo caro vecchio centro sportivo, che oggi si chiama SSC Napoli Konami Training Center. Una sessione d'allenamento in cui però non avrà tanti giocatori a disposizione, considerando che Di Lorenzo, Politano, Raspadori, Cajuste, Elmas, Lobotka, Ostigard, Kvaratskhelia, Zielinski, Lindstrom, Olivera e Anguissa saranno impegnati in nazionale, mentre Meret, Mario Rui e Osimhen sono alle prese con l'infortunio. Con lui il suo storico vice, Nicolò Frustalupi, che ritorna dopo appena 5 mesi, dato che ha allenato la Primavera del Napoli nelle ultime due stagioni.