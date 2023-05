Il conto alla rovescia per la vittoria dello scudetto è iniziato. Il Napoli si avvicina a centrare il terzo tricolore della sua storia. Festeggiamenti già iniziati da un po’ di tempo considerando l’enorme distacco sulle inseguitrici e un campionato dominato. Domenica scorsa per un soffio non è arrivato il successo aritmetico, dato che contro la Salernitana è arrivato solo un pareggio, ma l’entusiasmo era già schizzato alle stelle. Tutto rimandato di pochi giorni, perché il Napoli ha bisogno di un solo punto con sei gare a disposizione.FESTEGGIAMENTI AL MARADONA - Oggi la possibilità di chiudere la pratica, con un bagno di folla che accompagna i calciatori partenopei alla Dacia Arena, dove il Napoli sarà in campo alle 20:45 per affrontare l’Udinese. Basta solo un punto, quindi un pareggio andrebbe già bene a Spalletti e i suoi ragazzi. Intanto Fuorigrotta si tinge d’azzurro, perché sarà possibile vedere il match tramite i maxischermi installati all’interno dello Stadio Maradona per l’evento. Riempito in poche ore, ci saranno 50 mila supporters nella struttura, intanto la festa è già iniziata nel prepartita prima di entrare allo stadio.