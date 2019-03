Come si apprende dal Corriere del Mezzogiorno: "Da qualche settimana lo staff di Ancelotti anche a Castel Volturno ha adottato la strada dell’innovazione tecnologica. Ancelotti sta portando il Napoli a proporre il calcio posizionale in cui i giocatori non devono limitarsi ad interpretare un ruolo ma a lavorare in posizioni diverse con varie consegne tattiche a seconda della situazione di gioco. Sul campo 2 è stata allestita una telecamera su un traliccio collegata ad un sistema remoto e guidata attraverso un controller posto all’esterno del campo che serve al posizionamento della camera. Lo staff di Ancelotti può connettersi con le riprese attraverso un tablet e monitorare così il lavoro svolto dagli azzurri studiando i margini di miglioramento su cui intervenire".