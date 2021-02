Ieri sera è andata in onda la puntata di C'è Posta Per Te, noto programma di Maria De Filippi su Canale 5. Ospite d'eccezione Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha accompagnato Nicola per una sorpresa ai genitori, che vivono anni complicati in seguito alla scomparsa prematura della figlia ventisettenne nel 2015.



Insigne si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti della famiglia, regalando prima loro una maglia autografata da lui stesso al momento. Tra i vari regali ha donato al padre - tifosissimo del Napoli - un suo braccialetto con una dedica speciale. Questo braccialetto significa tanto per Insigne, che lo aveva regalato a tutta la squadra dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus.