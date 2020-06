A Lorenzo Insigne manca ancora il gol, ma è notevole il lavoro che fa per la squadra. Questa sera la sua prestazione è stata in crescendo. Il capitano del Napoli al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN:



LA STAGIONE - "Sapevamo che ci aspettava una partita dura sotto il punto di vista fisico. Siamo stati bravi a difenderci e a cercare la vittoria ad ogni costo. Vincerle tutte? Sappiamo che sarà difficilissimo, però siamo uniti, le cene uniscono il gruppo. Gattuso ci ha dato la grinta giusta. De Laurentiis ha ragione, ora ci sono 11 finali e dobbiamo crederci. Sappiamo quanto sarà difficile arrivare in Champions, ma ci proveremo a tutti i costi".



GATTUSO - "Conta veramente tanto per noi, si vede la sua impronta e possiamo crescere ancora. Il mister ha ragione: fin quando l'arbitro non fischia non bisogna fermarsi".



GLI INGRESSI - "Oggi Ghoulam e Lozano hanno dimostrato di riuscire a farsi trovare pronti. Solo così arriveremo lontano".