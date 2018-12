Pioggia di voti bassi per Lorenzo Insigne su tutti i quotidiani nazionali dopo la gara contro l'Inter:



CORRIERE DELLO SPORT. 4,5. Il pericolo del primo tempo nasce da un suo destro, che è anche l'unica giocata offensiva del Napoli. Non la serata più intrigante della sua carriera anche se all'88' fa venire i capelli bianchi ad Handanovic. Il rosso è da nervosismo da controllare.



GAZZETTA - 4. Ai margini di tutto, la sua pare una crisi di rigetto. Come se all'improvviso la nuova collocazione da seconda punta non gli stesse bene e fosse colto da nostalgia canaglia del tempo andato, che più non ritornerà. Giusta, anzi giustissima la sua espulsione. Insigne periferico e un po' bulletto.



IL MATTINO - 5. Galleggia, come un turacciolo, nella schiuma della partita. Non segna dal 6 novembre e non è che può mettersi una medaglia al petto perché l’unico tiro in porta del Napoli è il suo. Vaporoso, così serve a poco. Fallisce la misura dei passaggi e De Vrij ha vita davvero facile. Un impatto assai modesto sulla partita e perde la testa alla fine. Espulso.



TUTTOSPORT. 4. Entra ed esce dalla partita: impegna severamente due volte Handanovic ma si concede pure troppe pause. Nel finale di gara perde completamente la testa con Keita e finisce per essere espulso: non è stato certo un bello spettacolo.