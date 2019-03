Viaggia invece da favorito anche nel primo round il Napoli, che stasera ospita il Salisburgo. Gli austriaci sono primi nel loro campionato, ma gli azzurri possono contare su un solidissimo rendimento interno: nell'ultimo anno solare hanno perso solo due match al San Paolo, contro la Roma nel marzo 2018 e contro la Juve domenica scorsa. Il successo della squadra di Ancelotti vola basso su SNAI, a 1,50, contro il 4,50 sul pareggio il 6,25 per il blitz austriaco. Ancora più giù la quota del Napoli nelle scommesse sulla qualificazione ai quarti: 1,35 contro il 3,00 sul Salisburgo. Lorenzo Insigne, dopo il rigore sbagliato contro la Juve, cercherà di riscattarsi, la sua rete viaggia a 2,50, mentre si punta a 4,00 su quella di Munas Dabbur, miglior marcatore dei suoi con 11 reti in campionato e 4 in Europa.