Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, parla ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida con il Benevento: "Io e Roberto (il fratello, ndr) ci sentiamo tutti i giorni, al di là della partita. Questa è stata una settimana particolare. Sarà una bella emozione, è la prima volta che giochiamo contro. Per poco saremo nemici, speriamo che sia una bella gara e vinca il migliore".



SULLE PROTESTE DI NAPOLI - "Sono stato sempre vicino alla città. Anche durante nel primo lockdown ho provato a dare una mano ai napoletani. Speriamo di regalare un sorriso a queste persone e che questo momento, per Napoli e per tutte le città, finisca presto".