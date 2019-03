Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha toccato l'argomento mercato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma: "Allan e Koulibaly sono giocatori del Napoli e resteranno del Napoli. Quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno significherà che sono andati via. Non c'è la volontà di cedere e soprattutto non c'è l'esigenza di vendere."​ Ancelotti ha parlato anche delle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne, che sarà assente domani all'Olimpico. Il tecnico ha rassicurato tutti in vista della gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma all'Emirates Stadium di Londra giovedì 11 aprile: "Ha fatto un'ecografia ieri. Non ci sono lesioni particolari, ma solo una contrattura all'adduttore, che non era il muscolo già interessato nel precedente infortunio. Il percorso di recupero è breve, tra 2-3 giorni starà bene. Valuteremo per mercoledì. Non è a rischio per l'Arsenal."