Napoli-Juventus non è mai una gara come le altre. Soprattutto per chi è napoletano, tifoso della squadra della sua terra e per giunta ci gioca essendone anche il capitano. Ecco perché fa notizia il gesto di Lorenzo Insigne in allenamento che ha emulato il Cholo Simeone nell'ormai famosa esultanza dopo il primo gol dell'Atletico Madrid durante la sfida alla Juve di Champions.