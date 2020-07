Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 2-0 dagli azzurri contro il Sassuolo.



SULLA PARTITA - "Loro più o meno hanno la filosofia di gioco del Barcellona. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi tra le linee, abbiamo sfruttato le occasioni avute e portato a casa i tre punti".



SCHEMA CON CALLEJON - "Il Barcellona conosce il mio lancio per Callejon? Speriamo di no. Sicuramente studiano anche loro. Io cerco di fare il meglio, ma con Callejon ci conosciamo da sette anni. So che se metto la palla lì, lui ci arriva. L'importante era vincere e tra poco abbiamo una sfida importante".



CREDETE AL PASSAGGIO DEL TURNO IN CHAMPIONS? - "Il Barcellona è il Barcellona. Dobbiamo fare la nostra gara e cercare di passare il turno. Ci proveremo e non partiremo sconfitti. Ci aspettano 90 minuti importanti".



SULLA PALLA GOL SPRECATA - "Dovevo fare come ha fatto Ibra con il Sassuolo. L'importante era vincere. Il portiere era in corsa e dovevo saltarlo".