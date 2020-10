Nella larga vittoria contro il Genoa il Napoli ha perso Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha lasciato il campo per infortunio che si è rivelato poi una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.



Ma il talento napoletano corre verso il recupero. Nella giornata di ieri si è allenato interamente con la squadra ed è stato definito il suo rientro in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, giovedì sarà in campo. Da valutare se lo farà dal primo minuto o per uno spezzone di gara.