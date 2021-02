Centrare un’altra finale di Coppa Italia: è questo l’obiettivo del Napoli che questa sera scenderà in campo contro l’Atalanta nella semifinale di ritorno. Ma il successo a Bergamo non è l’unico pensiero in casa Napoli. Il capitano azzurro Lorenzo Insigne, infatti, cercherà di interrompere la maledizione dei 100 gol che dura ormai dalla partita contro la Fiorentina, quando nel 6-0 rifilato ai viola segnò una doppietta. I betting analyst sembrano credere all’eventualità, tanto da offrire la rete dell’attaccante napoletano a 3,25. Insigne è fermo a 99 e non è ancora riuscito a fare cifra tonda nonostante le molte occasioni. Oltre al rigore sbagliato contro la Juventus, ci sono stati anche due pali colpiti contro Parma e Genoa che gli hanno strozzato in gola l’urlo per l’esultanza.