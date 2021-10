Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha commentato a Sky la vittoria contro il Bologna: "Rigori? Ne ho sbagliato qualcuno, ma sono sempre stato pronto a calciarli, non ho mai avuto questi problemi. I rigori li sbaglia solo chi li calcia, oggi era sereno. Ma quello che contava era vincere e rispondere alla vittoria del Milan".



Che risposta è, di una grande squadra?

"È una grande risposta, il campionato è ancora lungo e sappiamo di essere forti. Chi scende in campo, chi entra dalla panchina... come ha detto il mister i cinque cambi sono ancora più importanti, sono altri cinque titolari. Dobbiamo continuare così, il cammino è lungo e dobbiamo stare sereni".



Kjaer ha ricordato che il Milan è molto forte.

"Se ha detto così è perché conosce i suoi compagni, stanno dimostrando di essere una grande squadra. Noi stiamo dimostrando di non essere da meno, sappiamo di essere forti e dobbiamo solo esserne consapevoli. Dobbiamo solo continuare a lavorare, mancano ancora tante partite: sappiamo di avere un vantaggio su chi ci insegue, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi".



Domanda obbligata: novità sul contratto?

"Voi pensate sempre alla stessa cosa, io penso solo a giocare. Ad altre cose ci pensano il presidente e il mio procuratore".



Ha fatto piacere al Maradona rivedere Ghoulam.

"Anche a noi, Ghoulam è un grande calciatore, dispiace perché è stato molto sfortunato ma ha sempre reagito bene. Se sta bene ci può dare una mano