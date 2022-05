È arrivato il momento tanto atteso,Celebrazione prima del fischio d'inizio del match contro il Genoa. 50 mila tifosi presenti allo stadio, tutti in piedi a salutare Insigne, che, accompagnato da De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, è passato tra i compagni di squadra che gli hanno dato la mano singolarmente.gli ha consegnato una maglia speciale del Napoli., invece, un quadro interattivo che gli permetterà di rivedere tutte le azioni e i momenti più belli vissuti in azzurro.gli hanno consegnato un trofeo a lui dedicato con i tifosi che hanno fischiato fortemente alla pronuncia del nome del presidente.- Con la moglie e i figli vicino, a centrocampo, Insigne ha preso parola per il discorso d'addio con visibile commozione: "La sola cosa da dire adesso è. Sono nato, cresciuto e maturato qui insieme a voi.Mi sono sentito accolto e amato dalla gente della mia terra. Stare a Napoli è stata non solo una meravigliosa esperienza ma una grossa responsabilità che ho accettato con amore e fierezza da sempre. Ogni addio, anche se frutto di una scelta, lascia l'amaro in bocca. Ma questo un po' di più. Lasciare Napoli significherà lasciare casa con la consapevolezza che ti mancherà. Mi mancherete sempre. In questi dieci anni abbiamo collezionato momenti indimenticabili che ricorderò con grande emozione e che porterò nel bagaglio lavorativo e personale.Infine, grazie a voi, a tutti i tifosi del Napoli nel mondo, ai miei compagni di squadra che hanno reso tutto più semplice rivelandosi grandi amici su cui poter contare. Grazie inoltre all'intero staff, ai mister che hanno avuto cura di me dal primo giorno. Grazie alla società che ha reso possibile tutto questo. Un grazie speciale a chi ha sempre creduto in me, la mia famiglia, a mia moglie e i miei figli. Grazie di cuore, forza Napoli sempre".quando lo speaker ha pronunciato il nome di Insigne e tutti i tifosi si sono alzati in piedi, hanno urlato il suo nome e hanno applaudito con intensità. Laha esposto uno striscione: "La tua maglia più di tutte pesava perché era di chi veramente l'amava. Tu l'hai indossata con estro, orgoglio e dignità. Da fiero figlio di questa città". Anche lane ha mostrato uno a lui dedicato: "Hai conquistato meno di quanto tu abbia sognato. Spesso offeso e poco considerato, da questa curva con affetto sarai sempre ricordato". La stessa Curva A ha iniziato a cantare